Telethon celebra la Festa della Mamma con i "Cuori di biscotto" a sostegno della ricerca scientifica

Anche questa primavera la Campagna “Io per Lei” di Telethon è dedicata alle mamme, da sempre al centro della missione della Fondazione nata trent’anni fa proprio dall’appello di un gruppo di mamme della Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (Uildm). Protagonisti della campagna di quest’anno sono mamma Barbara e il piccolo Luca, affetto da Atrofia Muscolare Spinale (Sma), fotografati per Fondazione Telethon da Isabella Franceschini.

La Campagna “Io per lei” è un invito a unirsi alla grande catena di solidarietà verso le mamme dei bambini con una malattia genetica rara, scegliendo con i "Cuori di biscotto" di compiere un gesto d’amore per sostenere la ricerca scientifica di Fondazione Telethon, proprio in prossimità della Festa della Mamma. In tutta Italia sarà possibile trovare oltre 2.000 punti di raccolta dove circa 5.000 volontari di Fondazione Telethon e Uildm Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, di Avis Volontari Italiani Sangue, Anffas - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, Unpli - Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, Azione Cattolica, e presso le edicole aderenti, distribuiranno i Cuori di biscotto a fronte di una donazione minima di 15 euro.

Nel territorio forlivese sarà possibile trovare i cuori di biscotto al banchetto di sabato al Centro Curiel e, soprattutto, nelle edicole aderenti: “la collaborazione con le edicole ci da grande soddisfazione per tanti motivi: abbiamo conosciuto persone dal cuore grande e buono, e ci fa piacere sostenerli come categoria perché le edicole sono il primo importante approccio con la cultura ed una roccaforte della socialità vera che rischiamo di perdere. Per questo invito ad andare in edicola, comprate un giornale, una rivista o un libro e una scatola di cuori di biscotto per la festa della mamma” dichiara Roberta Bevoni, coordinatrice provinciale di Fondazione Telethon.

