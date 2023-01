Teme il peggio per il fratello che abita in una frazione colpita dalla nevicata: poi il lieto fine

Falso allarme giovedì nel galeatese, dove il Soccorso Alpino è stato attivato per una sospetta persona scomparsa. I familiari non riuscivano a mettersi in contatto con un parente che, da due giorni, era rimasto senza corrente nel suo podere isolato, a Buggiana. La sorella ha sollecitato l’ente predisposto per rimediare al problema, ma una volta risolto non è riuscita comunque a mettersi in contatto telefonico con il fratello.

A quel punto, preoccupata, ha dato l’allarme. Una squadra di tecnici del Soccorso Alpino è stata inviata per raggiungere l’abitazione isolata, sempre a causa della neve alta, con sci e ciaspole per valutare la situazione: fortunatamente l’uomo era in buone condizioni di salute e solo non riusciva a mettersi in contatto telefonico con il resto della famiglia, ma da lì a poco il problema è stato risolto.