Tempesta di vento di luglio: dalla Regione fondi anche per potature e abbattimento di alberi pericolanti

Tempesta di vento di luglio, la Regione approva il primo pacchetto di aiuti economici. A Forlì sono stati assegnati 89.533 euro per interventi sulle alberature danneggiate lungo le strade cittadine e nelle aree verdi scolastiche comunali. È prevista la potatura dei rami spezzati e l’abbattimento e rimozione di alberi pericolanti. Altri 10mila euro saranno impiegati per sostituire le vetrate danneggiate dal vento del Ginnasio sportivo comunale "Ambrosini" che serve anche le scuole comunali adiacenti. A Forlimpopoli vanno 28.731 euro per rimuovere lungo le strade cittadine le alberature crollate e danneggiate dal maltempo.

A finanziare il Piano uno stanziamento di 4,5 milioni di euro – oltre 4 milioni per i cantieri, e circa 335mila euro per il contributo di autonoma sistemazione - assegnati dal Governo alla Regione a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena e della successiva approvazione del primo stralcio di interventi da parte del Dipartimento nazionale di Protezione civile.