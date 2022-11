Tempo di open day: l'istituto professionale “Ruffilli” si presenta a studenti e famiglie

Tempo di open day anche all'istituto professionale "Ruffilli" di Forlì. Sono cinque gli indirizzi di studio: “Servizi commerciali: addetto alla logistica, import-export”; “Servizi commerciali: design della comunicazione visiva e pubblicitaria”; “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, strada maestra per il conseguimento della qualifica a Operatore Socio - Sanitario; “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico”, unica scuola statale per odontotecnico della Romagna; “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio, gestione delle risorse forestali e montane”.

Illustreranno i piani di studi e le specificità dei diversi indirizzi la dirigente scolastica, Lorella Zauli, la referente dell’orientamento, i docenti referenti dei singoli indirizzi, gli studenti delle classi quinte e altri insegnanti. Il primo degli open day si svolgerà sabato, dalle 15 alle 18 (nessuna prenotazione, ingresso libero). Il personale sarà lieto di accogliere tutti coloro che vorranno ascoltare l’offerta formativa dell’Istituto. Altri appuntamenti sono in programma sabato 17 dicembre e sabato 14 gennaio, dalle 15 alle 18, mentre domenica 15 gennaio, dalle 10 alle 12 è previsto un open day speciale, dedicato esclusivamente all’indirizzo agrario, ultimo nato nella grande famiglia del Ruffilli.

Gli open day si svolgeranno, in presenza, presso la sede principale dell’Istituto, in via Romanello 6, a due passi dal centro. Esclusivamente per il 15 gennaio, l’appuntamento è presso la sede distaccata che ospita l’indirizzo agrario e che si trova a Roncadello, in via del Canale 32. Nella prima parte dell’incontro verranno presentati gli aspetti generali del curricolo e l’organizzazione scolastica. Nella seconda parte si potranno conoscere più nel dettaglio i singoli indirizzi, si avrà la possibilità di partecipare a laboratori didattici opportunamente predisposti e si potrà porre domande e chiedere informazioni sugli sbocchi professionali e, perché no, universitari, per poi fare una scelta consapevole e personalizzata.

L’istituto, spiega la dirigente scolastica, "si caratterizza per una formazione rivolta ad arti, mestieri e professioni strategiche per l’economia del tessuto economico del nostro territorio (composto da imprese con le quali l’Istituto collabora lungo tutto l’anno) e per quel “saper fare” di qualità che tutto il mondo conosce come “made in Italy”. I cinque indirizzi aprono infatti a molteplici percorsi e settori professionali, nel segno dell’innovazione, della ricerca, della sperimentazione e dell’originalità".