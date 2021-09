Temporale, la paura vien dal cielo: fulmine innesca un incendio di un quadro elettrico

In via Mondina si è verificato un incendio a seguito della rottura di un tubo del gas

Il temporale che giovedì mattina si è abbattuto con particolare violenza su Forlì era caratterizzato da un'intensa attività elettrica. A Sant'Andrea, nel comune di Forlimpopoli, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per un incendio di un quadro elettrico causato presumibilmente da un fulmine, mentre in via Mondina si è verificato un incendio a seguito della rottura di un tubo del gas. Numerose gli interventi del personale del 115 di viale Romagna per allagamenti, alberi caduti ed assistenza.

Il violento nubifragio di giovedì, la cronaca

- Temporale si abbatte in città: caduti oltre 40 millimetri di pioggia, tanti disagi

- In Tangenziale: tamponamento multiplo in galleria

- In Tangenziale: auto in fiamme

- La paura viene dal cielo: fulmine innesca un incendio