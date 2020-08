Primo sfuriata temporalesca nel Forlivese, venti oltre i 70 km/h: crollano diversi alberi

Meno di dieci minuti, ma con forti raffiche di vento che hanno superato in alcune zone i 70 km/h. Le correnti fresche nord-atlantiche, scontrandosi con l'aria caldo-umida presente da diversi giorni, ha attivato un temporale che ha bagnato la città lunedì pomeriggio intorno alle 15.30. Il rovescio piovoso è stato accompagnato da un'intensa ventilazione, che ha causato il crollo di alcuni alberi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Gorizia, nella zona del Foro Boario, e in via Fratelli Cangini, a San Martino in Strada, per la messa in sicurezza degli arbusti piegati dal maltempo.

La raffica di vento più intensa è stata di 74.88 chilometri orari, registrata dalla stazione meteo dell'Arpae. Per quanto concerne le precipitazioni sono caduti tra i 6 ed gli 11 millimetri di pioggia. Il tutto in pochi minuti. E' solo l'inizio di una fase instabile che durerà almeno fino a mercoledì. Per martedì la Protezione Civile ha diramato un'allerta "arancione" per temporali. L'avviso è stato comunicato anche attraverso sms e mette in guardia dal rischio di grandinate e forti raffiche di vento: "Adottare precauzioni e massima cautela", è la raccomandazione.

Foto di repertorio