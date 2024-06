Ancora maltempo, temporale con grandine colpisce parte della città. Continua l'allerta meteo

Un nucleo temporalesco, formatosi al confine tra le province di Forlì-Cesena e Ravenna, ha colpito nel primo pomeriggio di martedì anche Forlì, accompagnato da grandine di piccole dimensioni. Il temporale è stato particolarmente intenso nell'area settentrionale della città, senza risparmiare il centro storico. Nulla a che vedere con il nubifragio del 25 maggio scorso, quando la grandine imbiancò alcune zone della città. Nel cuore della città, secondo i dati registrati dalla rete di stazioni meteo associate al gruppo "Meteo Forlì-Cesena", è piovuto con un'intensità massima di precipitazione di 162,2 millimetri per ora, mentre a San Tomè è stata di 168,1 millimetri per ora. Ed è proprio in centro dove si sono registrati tra i quantitativi pluviometrici più consistenti, con 22,8 millimetri di pioggia caduti in circa 30 minuti, mentre il picco è stato registrato a Ca' Rossa, nei pressi di Villagrappa, con 31,2 millimetri.

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna aveva diramato per il pomeriggio un'allerta gialla per temporali, frane e piene dei fiumi e dei corsi minori. Infatti, viene specificato nell'avviso, "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centrale della regione, in esaurimento dalla sera. Nelle zone montane e collinari della regione sono possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori".

Il Comune di Forlì informa che, causa maltempo, lo spettacolo di martedì sera in programma alle 21 della rassegna “Arena Forlì-Rocca di Caterina” organizzato dall'Associazione Don Francesco Ricci - La Bottega dell'Orefice dal titolo Presentazione del volume “Nelle pianure sconfinate della storia” di Don Francesco Ricci è stato alla Chiesa di S. Filippo Neri, in Via G. Saffi 6 (per informazioni è possibile inviare una mail a info@donfrancescoricci.it).

Per la giornata di mercoledì, invece, "non sono previsti fenomeni meteo significativi ai fini dell'allertamento. Tuttavia nel pomeriggio si prevede la possibilità di temporali sparsi e di breve durata, localmente anche di forte intensità, più probabili lungo la fascia appenninica, con possibili effetti e danni associati. Sono possibili innalzamenti anche sul reticolo idraulico minore. Nelle zone montane e collinari sono ancora possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti". La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni.