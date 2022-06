Ecco la sfuriata temporalesca: nubifragio con fulmini, grandine, raffiche di vento e crolli sulla Lughese

Il cielo ha iniziato ad incupirsi pochi minuti prima delle 18. Poi raffiche di vento, fulmini, tuoni, pioggia e grandine. Il fronte temporalesco, annunciato dalla Protezione Civile, non ha mancato l'appuntamento sul Forlivese. Ad innescare la sfuriata temporalesca il passaggio di nucleo d'aria fresca proveniente dal nord Atlantico, che sta scivolando verso il Mediterraneo. Il contrasto tra l'aria fredda in quota e il caldo umido presente ha dato luogo a fenomeni di forte intensità, a carattere di nubifragio, con raffiche di vento che hanno toccato anche i 70 chilometri orari. In alcune aree sono caduti fino a 30 millimetri di pioggia, come ad esempio a San Leonardo (dati Emilia Romagna Meteo).

Il temporale ha colpito a macchia di leopardo in città, con quantitativi pluviometrici variabili tra 5 e 10 millimetri. In alcune aree la pioggia è stata accompagnata anche da piccoli chicchi di grandine. Nessuna goccia di pioggia nell'entroterra, dove comunque si è fatto sentire l'effetto del cambio d'aria. Al 115 sono già giunte segnalazioni per rami divelti sulla Lughese ed un albero caduto. La fase più intensa del maltempo è durata circa mezz'ora, con la colonnina di mercurio che ha perso circa 14 gradi dopo aver toccato una massima di 30°C, scendendo a 16°C. Il grande caldo è alle spalle. Nei prossimi giorni non mancheranno occasioni per altri temporali.

Mercoledì, informa l'Arpae, "è prevista nuvolosità residua al mattino sul settore orientale in via di dissolvimento, sereno sul resto della regione. Dal pomeriggio modesto aumento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi con possibili brevi rovesci. Aumento del rischio temporali dalla sera sulle provincie più occidentali per l'arrivo di un nuovo impulso perturbato". Giovedì i temporali sono attesi anche in Romagna nelle ore pomeridiane. Le temperature sono previste in diminuzione, con le minime tra 19 e 21°C, e le massime che non andranno oltre i 28°C. E sul medio termine? "Venerdì e sabato condizioni di moderata variabilità - informa l'Arpae -. Da domenica una nuova espansione dell'alta pressione africana determinerà tempo stabile con temperature in graduale costante aumento, che a termine periodo si porteranno su valori molto superiori alla media".