Colpo di coda dell'inverno: temporale notturno e neve a bassissima quota

Colpo di coda dell'inverno a pochi giorni dall'inizio della primavera astronomica. L'ingresso di un impulso di aria fredda in quota ha innescato nel cuore della nottata tra mercoledì e giovedì la formazione di ammassi nuvolosi, a genesi frontale-convettiva. Buona parte del Forlivese è stato interessato da un temporale, con fenomeni di neve tonda, soprattutto al confine col ravennate. In città la precipitazione è arrivata intorno alle 5. Si tratta di un fenomeno che avviene quando i fiocchi di neve, durante la loro caduta, tendono a sciogliersi per via dell’incontro con uno strato d’aria un po’ più calda, prossimo allo zero. I fiocchi, non sciogliendosi completamente, tendono ad "arrotolarsi" su loro stessi, formando delle palline morbide.

L'abbassamento repentino delle temperature ha inoltre favorito un abbassamento della quota neve, che si è materializzata oltre i 200 metri di quota, imbiancando ad esempio Santa Sofia. Su tutta la fascia collinare la colonnina di mercurio è scesa a zero gradi, mentre a Forlì la minima è stata di 3.4°C. L'instabilità proseguirà anche nelle prossime ore. Venerdì si prevede cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti lungo la dorsale appenninica dove saranno possibili precipitazioni sparse anche a carattere nevoso, inizialmente al di sopra dei 700/800 metri, in graduale rialzo nel corso della giornata. Le temperature sono previste in sensibile diminuzione, con valori tra 0 e -2°C e possibili gelate notturne. Sabato il cielo è previsto inizialmente sereno, con tendenza a rapido aumento della copertura nuvolosa ad iniziare da sud con addensamenti più consistenti lungo i rilievi appenninici dove non si escludono deboli fenomeni sparsi anche a carattere nevoso a quote montane.