Temporali e raffiche di vento, torna il maltempo: scatta l'allerta meteo "gialla"Temporali e raffiche di vento, torna il maltempo: scatta l'allerta meteo "gialla"

Maltempo in arrivo, la Protezione civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta meteo "gialla" per criticità idrogeologica. L'allerta è valida dalla mezzanotte del 18 agosto fino alle mezzanotte del 19 agosto.

Nella giornata di martedì 18 agosto, si legge nell'avviso, flussi occidentali atlantici determineranno una moderata-forte instabilità sulla nostra regione con temporali organizzati associati a rovesci di pioggia localmente anche intensi. I fenomeni saranno accompagnati da fulminazioni, raffiche di vento e localmente potranno assumere carattere grandinigeno.

Il servizio meteorologico dell'Arpae prevede "cielo in prevalenza nuvoloso, con precipitazioni irregolari che interesseranno l'intero territorio regionale e risulteranno a carattere di rovescio anche temporalesco. Attenuazione dei fenomeni in serata". Le temperature minime saranno comprese tra 22 e 24 gradi, mentre le massime comprese tra 29 e 33 gradi. I venti soffieranno deboli-moderati dai quadranti settentrionali in pianura, da sud-ovest sui rilievi. Temporanei rinforzi legati ai fenomeni temporaleschi in atto. Il mare sarà poco mosso.



Mercoledì sono attese condizioni cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio rovesci sparsi lungo la dorsale appenninica, in esaurimento serale. Le temperature sono previste in aumento. A seguire, "un promontorio interciclonico di origine africana manterrà condizioni di tempo stabile fino alla giornata di sabato, quando correnti occidentali inizieranno ad interessare il nord Italia. Temperature in progressivo aumento".

