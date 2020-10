Temporali e vento in arrivo sulla Romagna: allerta meteo della Protezione Civile

Un'ondata di maltempo attraverserà in queste ore la Romagna. La Protezione Civile ha diramato un'allerta "gialla": "Il territorio sarà gradualmente interessato a partire dal settore occidentale da piogge localmente persistenti e fenomeni temporali sparsi, più intensi sulle aree appenniniche. Dal pomeriggio/sera i fenomeni si intensificheranno sul settore centro-orientale, dove potranno diventare anche a carattere temporalesco di moderata o forte intensità. Le precipitazioni continueranno nella notte e nella mattina di lunedì, e soltanto dalle ore pomeridiane si prevede che potranno essere in esaurimento sulla pianura centro-occidentale e in attenuazione sui rilievi, sulla pianura orientale e sulla costa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prosegue l'avviso: "Per tutto il periodo di validità dell'allerta si prevede, inoltre, il superamento della soglia di allerta per il vento sulle aree del crinale, sulla costa e sulle aree di pianura e collinari del settore orientale, dove potrà raggiungere e superare intensità di 62 km/h e con ulteriori rinforzi di raffica. L'allerta gialla per criticità costiera è stata definita in relazione al completamento delle opere di difesa invernali tutt'ora in corso".