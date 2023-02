Il tenore Maurizio Tassani ospite del talent show "The Voice Senior" in onda su Rai1

Il tenore forlivese Maurizio Tassani ospite dell’ultima puntata di The Voice Senior, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, giunto alla terza edizione e condotto da Antonella Clerici in prima serata su Rai1. Tassani si è esibito con il celebre pezzo di Lucio Dalla, “Caruso”, davanti a giudici Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Ricchi e Poveri.

Istruttore sportivo, 63 anni, Maurizio Tassani nel corso della trasmissione ha raccontato la sua testimonianza legata alla malattia che lo ha portato poi alla scoperta delle sue doti canore. Nel 1992 gli viene diagnosticato un tumore al polmone a causa del quale trascorre un anno in ospedale, dove conosce la moglie Enrica. Durante il lungo percorso di riabilitazione, un esperto di foniatria, dopo aver ascoltato la sua voce, gli suggerisce di praticare la musica lirica e da lì inizia la sua carriera.

Già noto al pubblico per la sua partecipazione a Italia’s got talent nel 2010 e allo show tedesco Das supertalent, oltre che per la pubblicazione di vari album e per i suoi concerti in tutto il mondo, Tassani è già stato ospite su Rai1 nel 2020 con il brano “Rinasci Italia”, un inno composto dallo stesso tenore insieme al maestro David Sabiu e Sauro Moretti, durante la trasmissione Italia Sì condotta da Marco Liorni.

Interprete apprezzato in tutto il mondo, ha ricevuto i complimenti di Aznavour e Pavarotti. “Per cantare serve il tuo trascorso, la pancia e il cuore - ha detto Tassani - e sono felicissimo di questa partecipazione”.