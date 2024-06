Tensioni nella scuola di Villafranca e Roncadello, la preside: "Ho fatto tanto, davvero tanto per l’Istituto comprensivo 9"

"Ho fatto tanto, davvero tanto per l’Istituto comprensivo 9": è quanto scrive Sonia Mastroleo, la dirigente scolastica di Villafranca e Roncadello finita nel centro delle proteste negli ultimi mesi sia da parte dei docenti (con forte malumore confermato anche dai sindacati) sia da parte delle famiglie. Nel mese di maggio due apici di questi dissidi: un collegio dei docenti finito una sera con una volante della polizia, che ha "accompagnato" un incontro tra rappresentanti dei genitori e preside, e uno "sciopero" molto partecipato dalle famiglie, che hanno tenuto a casa i bambini per un giorno, con una massiccia adesione. Non sono mancati in diverse occasioni cartelli di protesta appesi alle recinzioni dei vari plessi scolastici. Attualmente sul sito dell'istituto comprensivo, dopo un avviso pubblico dell'ufficio scolastico provinciale, compare un altro nome nel ruolo di dirigente reggente, si tratta di Giuliana Marsico.

Contattata durante le vicende delle scorse settimane, Mastroleo non aveva replicato. Ed ora esprime il suo pensiero su quanto accaduto in una lettera aperta. Così Mastroleo: "L’IC 9 quest’anno ha realizzato un grande numero di progetti (Clil e lettorato lingua inglese dalla scuola dell’infanzia alla secondaria, teatro, cucina, orto con piantumazione di erbe aromatiche e limonaia, educazione stradale, legalità, patentino del ciclista,…) e molte visite guidate. Ogni attività proposta dai docenti è stata attuata e ,a dire dai genitori, con organizzazione da parte degli amministrativi. Tranne due docenti che hanno chiesto l’avvicinamento al paese di origine, non ci sono stati trasferimenti".

"Sono sempre stata disponibile ad dialogo e all’incontro, qualsiasi genitore l’abbia richiesto è stato ascoltato, anche alle 20.30 di sera, dopo una lunga giornata di lavoro per tutti, di certo si sarebbe preferito un orario e ambiente più confortevole. Nei contesti di lunga reggenza quando si insedia un dirigente si viene a confrontarsi con la presenza giornaliera del dirigente. Occorre anche tempo e pazienza per conoscersi e creare relazioni e comprendere che il ruolo della dirigente è quello di tutelare tutto e tutti e di essere a conoscenza, senza nascondere nulla, dei fatti che accadono".

Mastroleo viene da una precedente esperienza a Garlasco, in provincia di Pavia, dove a detta dei genitori sarebbe accaduto qualcosa di simile. Replica Mastroleo: "Garlasco è la dimostrazione della correttezza del mio operato, perché pur essendo un istituto complesso con ben 13 plessi e otto anni di reggenza come l’IC 9 è stato riconosciuto e sostenuto il mio lavoro svolto da dirigente, ottenendo peraltro anche il supporto dei sindacati CISL e FLC CGIL e soprattutto nessun coinvolgimento di minori. Sia a Garlasco che all’IC 9 di Forlì i rapporti con i docenti sono sempre stati cortesi e sereni, così come con le varie associazioni del territorio. Pertanto sono già preparata ad affrontare istituti con numerosi anni di reggenza e a provvedere sia alla formazione e all’ aggiornamento del personale che al riassetto normativo senza trascurare minimamente il bene più prezioso per me: l’istruzione dei bambini, di tutti i bambini".

Ed ancora: "La mia porta è sempre stata aperta, ho invitato al dialogo e ho ascoltato tutti coloro che lo hanno richiesto risolvendo prontamente problematiche urgenti per gli alunni. Se il corpo docente non è stato sereno avrebbe dovuto parlare con la dirigente, esporre il proprio stato d’animo senza coinvolgere nessun altro. Perchè a tutt’oggi non si conoscono ancora a cosa sono dovute “le tensioni”che mi sono state addebitate. Di fatto se il lavoro viene svolto con cura e professionalità da parte di tutti , quella “tensione” si tramuta in serenità lavorativa. La scuola è luogo di umanità, prima che di apprendimento, è il posto in cui si insegna il saper stare al mondo”. Pertanto la vera chiave è comprendere che un buon lavoro lo si realizza quando si lavora insieme, famiglia e scuola con fiducia e rispetto e con atteggiamento collaborativo, con l'obiettivo comune di tutelare gl'interessi dei minori! Perché nulla va perduto in un sentiero ben tracciato. Concludo con le parole di Papa Francesco: La sfida della realtà chiede anche la capacità di dialogare, di costruire ponti al posto dei muri. Questo è il tempo del dialogo, non della difesa di rigidità contrapposte.”