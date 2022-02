Non si trovano più i documenti di 40 anni fa, il Comune demolisce la tensostruttura per il tennis e la rifarà nuova

La tensostruttura adibita fino a qualche settimana fa ad ospitare due campi da tennis coperti al polisportivo Monti del quartiere Cava sarà demolita e ricostruita dal Comune con lavori ultimati tra circa un anno, per una spesa complessiva di 750mila euro. La decisione è stata ormai presa dal municipio e l'annuncia il vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo. Sarà una parte delle opere previste per la riqualificazione del polisportivo, ormai molto vetusto, su cui nei prossimi mesi il Comune e il nuovo gestore privato investiranno circa 1,7 milioni di euro.

La chiusura improvvisa della tensostruttura - nel pieno dell'inverno e quindi senza l'alternativa dei campi all'aperto - ha causato proteste nell'utenza, circa 30-40 bambini e relative famiglie, che si avvalevano di questi campi da tennis. Il municipio è riuscito a ridislocare, ma con molte difficoltà, quest'utenza a Carpena, “ma consapevoli del disagio”, spiega Mezzacapo. D'altra parte il Comune stesso ha valutato di noleggiare un padiglione di quelli che si usano per fiere e sagre, “ma il bilancio costi-benefici rendevano la spesa non congrua”, sempre Mezzacapo.

Alquanto surreale la vicenda della tensostruttura: costruita nel 1983, “era arrivata a fine vita dopo circa 40 anni, la ruggine ha aggredito la struttura in ferro che regge la copertura e un grande telone posizionato sotto per evitare la condensa”, sempre Mezzacapo. Che precisa: “Questo non significa che stesse per crollare”. A dettare l'immediata chiusura, invece, è stato un problema amministrativo, oltre che di sicurezza: quando si è andati a riprendere la pratica urbanistica non è stato trovato praticamente niente sulle tecniche di costruzione adottate, i materiali utilizzati, l'antisismica, le certificazioni etc.

“Abbiamo trovato i titoli autorizzativi e l'immobile è regolarmente segnato al catasto, ma non c'era il resto della documentazione”, spiegano dagli uffici comunali dello Sport. “Non avendo quindi documentazione sullo stato di partenza è risultato quindi impossibile programmare un recupero dell'esistente e intervenire sulle parti ammalorate, comunque analizzate nel tempo tramite sondaggi e ricognizioni”, aggiunge Mezzacapo. In ogni caso, conclude il ragionamento vicesindaco, si sarebbe intervenuti su una struttura che “dopo 39 anni ha fatto già il suo dovere”. Quindi meglio pensare ad una nuova struttura realizzata con criteri più moderni.

Con il subentro del nuovo gestore dell'impianto sportivo, un raggruppamento di imprese formato da Uisp, la cooperativa Around Sport e Soggetel, si è quindi resa necessaria la chiusura. “Che non è stata di punto in bianco – precisa il vicesindaco – ma su una situazione conosciuta da tempo”. Quest'area del polisportivo è stata esclusa dal bando di affidamento al nuovo gestore e sarà ricostruita direttamente dal Comune di Forlì, con un importo di 750mila euro. Presto avverrà la demolizione e poi la ricostruzione di un nuovo edificio multicampo non solo per il tennis.

“Sarà una struttura da 42 metri per 42, con una superficie di 1.764 metri, che sarà destinata alle attività al coperto non solo del tennis, con due campi, ma all'occorrenza anche al basket, alla pallavolo e al calcio a 5. Sarà prevista all'interno anche una tribuna da 99 posti, così da rendere il nuovo polisportivo Monti una struttura che potrà aprirsi anche a competizioni e a ricevere un pubblico ospite”, conclude Mezzacapo.