Tenta di bloccare il furto di una bici: il ladro lo aggredisce sferrando colpi con un cartello stradale

Ha aggredito un passante con un cartello stradale, intervenuto per bloccare il furto di una bici. Un trentenne di nazionalità straniera è stato denunciato a piede libero dagli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato con l'accusa di "rapina impropria". Il giovane è stato identificato in occasione di un intervento in centro, richiesto dal malcapitato.

Ai poliziotti ha spiegato di aver ricevuto dei colpi con un cartello stradale dopo esser intervenuto per impedire allo straniero di rubare una bicicletta. Il richiedente ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso ed è stato giudicato guaribile in dieci giorni. L’autore è stato denunciato non solo per "rapina impropria", ma anche per "lesioni aggravate" e "danneggiamento" avendo distrutto il cartello stradale che ha usato per colpire l’avversario.

Foto di repertorio