Tenta di rubare una bici, poi ci riprova con uno scooter: denunciato e portato in ospedale

Verso le 23 di sabato una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura stava percorrendo corso Garibaldi approssimandosi a piazza Duomo, quando ha notato alcuni ragazzi che a gran voce chiedevano aiuto indicando una persona in fuga verso via delle Torri. Il fuggitivo poco prima aveva preso a calci una bicicletta sfarfugliando parole senza senso in lingua italiana e straniera, poi aveva cercato di appropriarsene strappandola di mano al proprietario che era intervenuto.

Gli agenti si sono messi all’inseguimento dell'uomo, rintracciato poco più avanti in via Biondini mentre a sua volta stava inseguendo uno scooter che gli era transitato vicino, forse anche in questo caso per sottrarlo al conducente. Il fuggitivo, un 28enne pakistano in regola con il soggiorno e domiciliato in città, è apparso immediatamente in stato confusionale, probabilmente per l’assunzione di alcolici e altre sostanze: infatti in tasca aveva una dose di hashish.

Nei suoi confronti si è proceduto all’accompagnamento in Questura per le contestazioni dei fatti accertati: la segnalazione in Prefettura per il possesso di stupefacente, la verbalizzazione dell’illecito amministrativo dell’ubriachezza e la notifica conseguente dell’ordine di allontanamento, nonché la denuncia in stato di libertà per danneggiamento e tentato furto aggravato. Al termine delle attività, in ragione del fatto che continuava a manifestare evidenti segni di squilibrio, è stato necessario richiedere l’intervento di una ambulanza che lo ha trasportato al Pronto Soccorso per accertamenti.