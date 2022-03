Tenta un taccheggio in un negozio: la Polizia blocca un ladro seriale

"Tentato furto" e "ricettazione". Sono le accuse per le quali gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì ha denunciato un 28enne. Il ragazzo è stato identificato in occasione di un tentativo di taccheggio in un negozio, e i poliziotti sopraggiunti a richiesta del titolare lo hanno perquisito trovandolo in possesso anche di altri oggetti rubati, relativi a furti di giorni precedenti. In particolare, aveva documenti e tessere magnetiche di proprietà di tre diverse persone che avevano subìto furti in città, su auto in sosta e con destrezza in locale pubblico.

Inoltre, durante i servizi di controllo del territorio svolti dalle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, insieme a pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, sono stati controllati 54 veicoli e identificate 116 persone.