Ubriaco tenta di aggredire gli anziani genitori, la madre chiama la Polizia: ora è in carcere

La Polizia di Stato ha arrestato un 52enne residente a Forlì con l’accusa di "maltrattamenti in famiglia" e "resistenza a pubblico ufficiale". L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari, che condividendo le risultanze investigative e le richieste della Procura ha disposto la custodia in carcere. L’episodio si è consumato qualche giorno fa, nel tardo pomeriggio. La Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura è intervenuta su richiesta dell’anziana madre del soggetto, che segnalava l’ennesima lite familiare temendo conseguenze peggiori.

I poliziotti, al loro arrivo, hanno assistito a un tentativo di aggressione del figlio nei confronti dell’anziano padre, e a fatica sono riusciti a intervenire per impedirla, tant’è che in questa fase ha opposto resistenza al personale in difesa. In seguito, a causa del comportamento accertato nella flagranza e della ricostruzione degli accadimenti familiari più recenti, gli agenti hanno proceduto all’arresto, anche tenuto conto di precedenti specifici recentemente conclusi con una condanna penale. L’uomo aveva manifestato una particolare pericolosità non solo per l’aggressività evidenziata nonostante la presenza delle forze dell’ordine, ma anche per il suo stato di ubriachezza, tant’è che è stato tutt'altro che semplice bloccarlo.