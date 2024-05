Tentò di rapinare una coppia e aggredì in caserma i Carabinieri: arrestato un 16enne

Svolta nelle indagini relative alla tentata rapina subìta da una coppia in un parco cittadino. L'episodio risale allo scorso aprile: stando a quanto ricostruito dai Carabinieri di Ronco, un 16enne, poi arrestato ha avvicinato una giovane coppia che stava passeggiando all’interno dell'area verde e, con il pretesto di chiedere una sigaretta, dietro minaccia di un coltello ha tentato di rapinare la coppia del telefono cellulare e denaro in loro possesso. Nel pomeriggio del giorno di Pasqua, è stato notato in bici da una pattuglia dell'Arma, reagendo con insulti contro i militari.

A questo punto si è reso necessario accompagnare il minore in caserma dove, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. In quella sede, in attesa dell’arrivo dei genitori, il giovane ha aggredito il personale del comando, procurando lesioni al comandante e ad un carabiniere che sono stati costretti a lunghe cure mediche ed assenza prolungata dal servizio. L'autorità giudiziaria Minorile di Bologna ha disposto, a carico del 16enne, l’affidamento alla comunità per i minori di Bologna, misura eseguita lo scorso weekend dai militari della Sezione Operativa di Forlì.