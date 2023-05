Nel bel mezzo dell'emergenza prendono a pugni l'autista e tentano di rubare l'ambulanza

In questi giorni di alluvione i soccorritori sono stati “angeli” per migliaia di persone, sia che si sia trattato di vigili del fuoco, personale delle forze dell'ordine, della protezione civile o dei servizi sanitari. Purtroppo non evidentemente per tutti. Un autista di un'ambulanza della Croce Rossa, infatti, è finito aggredito da due soggetti che hanno tentato di rubare un'ambulanza.

E' accaduto all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 17. L'equipaggio della Croce Rossa si era fermato come al solito davanti alla cosiddetta “camera calda” del pronto soccorso, la struttura coperta riservata all'accesso dei pazienti dai mezzi di soccorso. Nell'operazione di scarico del paziente, in un ambiente ad accesso riservato, il mezzo resta usualmente aperto.

Sono bastati pochi istanti a due soggetti per intrufolarsi nella cabina di guida dell'ambulanza e tentare di rubarla. Un'azione fulminea che però non è passata inosservata all'autista del mezzo che si è catapultato all'interno per estrarre le chiavi dal cruscotto. L'operazione ha impedito effettivamente il furto, ma l'addetto della Croce Rossa ha rimediato due pugni da parte degli aggressori, che sono poi fuggiti a piedi.

L'episodio è stato segnalato alle forze dell'ordine, che ora dovranno individuare i due soggetti. Si sospetta che si possano trattare di due persone in uscita dal pronto soccorso, malintenzionati che forse volevano usare l'ambulanza come taxi personale per allontanarsi dal nosocomio, rendendo così non disponibile un mezzo più che mai prezioso, specialmente in questa fase di emergenza.