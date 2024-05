Banda prende di mira i supermercati della Romagna, furgone come ariete al Conad di Meldola: fuga a mani vuote

Tentativo di spaccata nel cuore della nottata tra domenica e lunedì ai danni del Conad di Meldola. La banda si è presentata al punto vendita di via Fratelli Naldini a bordo di un furgone rubato, utilizzandolo come ariete per mettere in atto il colpo. Tuttavia i malviventi non sono riusciti nell'intento di asportar via la cassaforte. A quel punto sono fuggiti via a bordo di un altro mezzo, facendo perdere le loro tracce. Ingenti i danni lasciati alle loro spalle Sull'episodio indagano i Carabinieri del comando provinciale e della locale Compagnia, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Non si esclude che ad agire possa esser stata la stessa banda che, col medesimo modus operandi, ha preso di mira i Conad di Riolo Terme e Brisighella.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Nel primo caso, a Riolo, i malviventi hanno sfondato la vetrata del supermercato di viale Alighieri con un furgone rubato, impossessandosi poi della cassaforte prima di fuggire, sradicandola da terra legandola al furgone con una fune. Ancora da quantificare il contenuto della cassaforte, ma i danni alla struttura sono stati ingenti. Dopo pochi minuti, i ladri - sono in corso le indagini per capire se si sia trattato della stessa banda - si sono spostati a Brisighella e, sempre utilizzando un furgone rubato come ariete, hanno mandato in frantumi la vetrina del negozio di via Baldina. In questo caso però, una volta entrati, qualcosa è andato storto, tanto che i ladruncoli si sono dati alla fuga a mani vuote. Sembrerebbe che si sia infatti spezzata la fune con cui era stata legata la cassaforte al furgone. I danni ammontano a circa 100mila euro.

SPACCATE NEI SUPERMERCATI - La notizia pubblicata su RavennaToday