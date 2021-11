Lite in famiglia finisce in sangue: il figlio prende il coltello e accoltella l'anziano padre. E' grave

Polizia a sirene spiegate diretta nella prima serata di giovedì di Barisano. Il tutto tra le 18.30 e le 19. Un figlio che ha accoltellato l'anziano padre. L'uomo, 73 anni, è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, mentre l'aggressore è stato bloccato. Sull'episodio indagano gli agenti della Squadra Mobile, diretti dal dirigente Enzo Tarquini, e dell'Ufficio Prevenzione Generale, diretti dal commissario Stefano Santandrea, tempestivamente arrivati sul posto con più di tre "pantere".

Il sanguinoso episodio si è consumato in un'abitazione in via Zampeschi, nei pressi di un'azienda agricola. Il contesto, secondo una prima ricostruzione dei fatti, è quello di una lite familiare, presumibilmente per vecchi screzi. L'aggressore, 51 anni, ha preso per mano un coltello appuntito, per poi colpire due-tre fendenti alla gola l'anziano padre. A dare l'allarme sono stati i familiari, che hanno bloccato e disarmato l'uomo. Pare che nell'intenzione dell'aggressore ci fosse anche quella del suicidio: ad avvalorare questa ipotesi la presenza di una corda annodata in un vicino casolare di famiglia ed appesa ad una trave.

Il ferito, che nella circostanza ha perso molto sangue, è stato preso in cura dai sanitari di "Romagna Soccorso", che l'hanno trasportato col codice di massima gravità al nosocomio cesenate. E' ricoverato in condizioni stabili, in prognosi riservata, e dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Scientifica. Gli investigatori hanno raccolto le prime testimonianze dei familiari e posto in stato di fermo il 51enne, portato negli uffici di Corso Garibaldi per l'interrogatorio. Del caso è stato informato il pubblico ministero di turno, Federica Messina. L'accusa sarebbe quella di tentato omicidio. Pare che il 51enne soffrisse di depressione.