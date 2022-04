Appuntamento col sangue: aggredisce una donna, poi tenta il suicidio dando fuoco alla casa e a vecchi furgoni

Ha aggredito una donna, poi ha tentato di uccidersi dandosi fuoco. E' quanto accaduto alle prime luci dell'alba di lunedì in via Bagalona, nel territorio comunale di Bertinoro, in un'area compresa tra il cavalcavia dell'autostrada A14 e Casemurate. Teatro dell'episodio, ancora dai contorni tutti da decifrare, un'abitazione isolata su un unico piano terra, ben nascosta dalla vegetazione circostante, dove risiede un uomo ultrasettantenne. I fatti si sarebbero consumati intorno alle 6.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri (sul posto gli uomini dell'Arma della Compagnia di Meldola e i militari del comando provinciale), l'anziano avrebbe atteso la donna all'esterno. Quest'ultima, dopo aver parcheggiato fuori l'ingresso del casolare, sarebbe stata subito aggredita un oggetto contundente. I colpi sarebbero stati inferti infatti nei pressi della vettura con la quale la malcapitata si è presentata all'appuntamento. Sul cofano erano ben visibili le tracce di sangue della vittima.

La vittima è riuscita comunque a mettersi in salvo, fuggendo dalla violenza dell'aggressore. Quest'ultimo, in stato confusionale, è poi rincasato, appiccando un incendio in più punti, forse nel tentativo di togliersi la vita. Le fiamme hanno avvolto l'abitazione e l'esterno della stessa, dove si trovavano parcheggiati sette furgoni, alcuni anche particolarmente datati, ridotti a scheletri di ferro. Questo spiega la densa nuvola di fumo generata dal rogo e visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto i Vigili del Fuoco hanno operato con quattro mezzi, giunti dal distaccamento di Cesena e dalla base di viale Roma di Forlì.

Il personale del 118 ha soccorso invece i feriti: la donna è stata trasportata all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" e non è in pericolo di vita, mentre l'anziano è stato trasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Restano da chiarire le cause che hanno innescato l'incontro sfociato in sangue. Il vicinato parla dell'uomo come una persona schiva e solitaria.