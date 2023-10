“Teodorano e il suo castello”, svelato il libro di Valeriano Viroli. "Grande lavoro di ricerca negli archivi"

Un pubblico numeroso e appassionato alla storia del territorio Meldolese ha partecipato alla presentazione del libro di Valeriano Viroli “Teodorano e il suo castello”, svoltasi sabato pomeriggio scorso nel monastero di Scardavilla di Sotto, a Meldola. "È stato per noi un onore e un piacere poter intervenire a questa bellissima iniziativa e contribuire, come Amministrazione comunale, alla pubblicazione di questo libro, dedicato a un bene culturale così importante come il borgo di Teodorano, con il suo castello e la sua torre", queste le parole del sindaco Roberto Cavallucci e dell'assessore alla Cultura Michele Drudi che hanno introdotto il pomeriggio.

"Vogliamo ringraziare Valeriano Viroli per il grande lavoro di ricerca negli archivi che ha reso disponibili a tutti materiali, documenti, piante catastali e fotografie in gran parte inediti, e ricordare il suo fondamentale contributo alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale e storico della nostra comunità - proseguono -: un obiettivo importante che abbiamo condiviso profondamente, e per il quale vale davvero la pena di continuare a impegnarsi. Un grande ringraziamento a Gabriele Zelli, profondo conoscitore del territorio che ha coordinato il momento, a Proloco Città di Meldola ed a tutti coloro che hanno reso possibile l'organizzazione di questo bellissimo momento".