Terme di Fratta, la sindaca Allegni: "Sì alla cassa integrazione per i lavoratori. Si acceleri con le aste”

"In questi mesi abbiamo sempre tenuto alta l’attenzione nei confronti delle Terme di Fratta, colpite pesantemente dagli eventi alluvionali del maggio scorso". A fare il punto della situazione è la sindaca Gessica Allegni. "Il nostro impegno si è concretizzato prima nell'aiuto negli interventi di emergenza, grazie al supporto della Protezione Civile, poi autorizzando gli interventi in somma urgenza richiesti dal Tribunale e, contemporaneamente, nel sollecitare l'attenzione e l'impegno delle Istituzioni, a partire dalla Regione, a considerare le Terme di Fratta una priorità assoluta per l’ottenimento di contributi nel settore turistico termale, per la ripartenza post-alluvione".

Le Terme di Fratta non sono pubbliche, bensì di proprietà di Nuova Saltemi, società che dal 2021 è sottoposta a concordato preventivo, con un cronoprogramma che prevedeva la vendita dello stabilimento, tramite aste, entro dicembre 2023. In agosto 2021 il tribunale ha affidato la gestione temporanea tramite affitto di ramo d’azienda ad una società esterna: Allegroitalia.

“Nell'apprendere la sentenza del Giudice, che prevede la riconsegna della struttura a Nuova Saltemi e quindi al Tribunale - afferma la sindaca di Bertinoro Gessica Allegni - come Amministrazione Comunale siamo a riconfermare il nostro impegno al tavolo istituzionale di crisi coordinato dalla Provincia, a cui ho sempre preso parte e a cui partecipano i sindacati, la liquidatrice incaricata dal Tribunale e l’Agenzia Regionale per il lavoro. Indichiamo 2 priorità: l’attivazione della cassa integrazione per i dipendenti di Nuova Saltemi, scongiurando in ogni modo il licenziamento collettivo, anche per non indebolire il valore del ramo d’azienda e l’indizione di nuove aste di vendita, da qui a fine 2023, con un calendario condiviso e inderogabile".

"Siamo quindi a disposizione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, per partecipare a stretto giro a nuovi tavoli di crisi, affinché queste prerogative vengano comunemente accolte per salvaguardare il futuro dei dipendenti e la possibilità di una ripartenza per la struttura termale, elemento fondamentale per l’economia e la ricettività del territorio”, conclude la sindaca.