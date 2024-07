Terminato il restauro del crocifisso romanico della Cattedrale

Il Crocifisso romanico della Cattedrale torna al suo antico splendore. Dopo i lavori di restauro, il manufatto del XII Secolo sarà esposto nel salone d'onore del Vescovado fino al 6 settembre dalle 9 alle 12, sabato e domenica esclusi.

“Si tratta di una scultura policroma in legno scolpito, di grandi dimensioni e grande pregio, scolpita, assemblata e quindi dipinta, poggiante su di una pregiata croce, anch’essa lignea, originariamente quadrilobata e dipinta, con tracce di decorazioni policrome e dorate – afferma Claudio Giannelli, direttore dell’Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici - l’intervento di restauro, eseguito dal laboratorio SOS Art di Carlotta Scardovi di Bologna, in memoria di Martino Brunelli, si è concentrato sulla pulitura della superficie ed il consolidamento degli strati costitutivi dell’opera e sul successivo riordino estetico, al fine di ridare una unità di lettura complessiva alla stessa”.

Il 14 settembre, l'opera sarà ricollocata in Cattedrale in occasione della festa dell'Esaltazione della Croce e del quinto anniversario della beatificazione di Benedetta Bianchi Porro. Una caratteristica di quest'opera d'arte che balza agli occhi anche ai non addetti ai lavori è che Gesù sulla croce non è raffigurato sofferente o morto, ma vivo, senza i segni della passione con gli occhi aperti e sul capo non indossa la corona di spine, ma una corona regale.