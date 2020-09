La Dea Bendata non abbandona Corso Garibaldi: nuovo colpo al Lotto con un terno

E' un settembre davvero fortunato per la tabaccheria di Marco Simonzini, in Corso Garibaldi. Dopo la quaterna da oltre 11mila euro vinta il 5 settembre e il terno da oltre 4mila euro del 12 settembre, ecco una nuova vincita al Lotto. Il regalo anticipato di Natale è arrivato giovedì: ad essere baciata dalla fortuna è stata una cliente abituale. La signora si è presentata nel primo pomeriggio di giovedì al punto vendita per giocare quattro numeri sulla ruota di Cagliari: 7, 17, 32 e 88. Sono stati puntati 6 euro sull'ambo, 3,50 euro sul terno e cinquanta centesimi sulla quaterna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alcune ore d'attesa, ed è ecco che la Dea Bendata ha estrato proprio i primi tre numeri giocati dalla signora. Un terno che ha fruttato una vincita da 4.312,50 euro. Venerdì mattina la cliente si è presentata alla tabaccheria per manifestare tutta la sua gioia e avviare la pratica per la riscossione della vincita.