Terra del Sole riabbraccia il Palio di Santa Reparata: trionfa il Borgo Romano

Terra del Sole ha riabbracciato il Palio di Santa Reparata dopo lo stop dovuto all'emergenza sanitaria, tornando a rivivere le tradizioni del paese della Romagna-Toscana. Tante belle sorprese hanno accompagnato la giornata del 58esimo Palio :mercato storico dell'artigianato, sbandieratori, musicisti accompagnati dal rullo di tamburi, il corteo dei 2 Borghi con figuranti in costumi dell'epoca, giochi di squadre e l'attesa della sfida dei balestrieri. L'edizione 2021 va al Borgo Romano, che aggiorna il palmares a 19 successi (30 quelli del Borgo Fiorentino). L'evento è andato in scena in una piazza d’Armi vestita a festa.