Lievi scosse di terremoto in Romagna: quattro nelle ultime 24 ore nel Forlivese

Lievi scosse di terremoto in Romagna. La prima è stata registrata nel cuore della nottata tra mercoledì e giovedì, alle 4.03, nell'entroterra Cesenate tra Verghereto e Bagno di Romagna: magnitudo 1.3 Richter, ad una profondità di 10 chilometri. La seconda alle 4.58, nel Forlivese: si tratta di un movimento tellurico di magnitudo 2.0 Richter, con epicentro a Grisignano e ipocentro a 8 chilometri di profondità. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha rilevato il terremoto in via Della Costituzione, a poche centinaia di metri di distanza dal cimitero di Grisignano. La scossa è stata debole e non avvertita dalla popolazione.

Alle prime luci dell'alba il terzo terremoto: questa volta nel Riminese, tra Orsoleto e Viserba, con magnitudo 2.1 Richter ed ipocentro a ben 37 chilometri di profondità. Anche in questo caso la scossa è stata avvertita solo dalle strumentazioni. Quarta lievissima scossa nel cuore del Parco delle Foreste Casentinesi, con epicentro a 5 chilometri ad ovest di Santa Sofia. Il terremoto, di magnitudo 1.1 Richter, si è sviluppato ad una profondità di 5 chilometri. Mercoledì invece l'Ingv aveva registrato due scosse di magnitudo 1.5 e 1.7 Richter alle 20.57 e 21.20 tra Rocca San Casciano e Galeata.