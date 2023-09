Terremoto, danni a Tredozio. Verifiche anche con l'elicottero dei Vigili del Fuoco nell'entroterra

Vigili del Fuoco al lavoro nell'entroterra dopo lo sciame sismico iniziato nel cuore della nottata tra domenica e lunedì, alle 5.10, con la scossa di terremoto di magnitudo 4.9 Richter con epicentro nella zona di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Tredozio ed ipocentro a 8 chilometri di profondità. Sono decine le richieste di informazioni e di sopralluoghi per verifiche strutturali ricevute dalle sale operative dei vigili del fuoco di Firenze e Forlì. Le maggiori criticità si riscontrano nel forlivese: le squadre dei Vigili del Lavoro sono al lavoro per sopralluoghi tecnici a Tredozio, Modigliana (dov’è stata evacuata per precauzione una Rsa) e Rocca San Casciano (per crepe e caduta di intonaci in abitazioni). Nessuna segnalazione di persone coinvolte è giunta finora. L’elicottero Drago 53 del reparto volo di Arezzo è in ricognizione aerea sui comuni di Modigliana, Tredozio, Portico, Rocca San Casciano, Dovadola e Castrocaro.

VIDEO - Le verifiche dei Vigili del Fuoco

Nella zona interessata dall’evento di questa notte sono già stati localizzati altri eventi sismici. Nella stessa area, alle 4.38, circa 30 minuti prima dell’evento, la rete sismica ha registrato un terremoto di magnitudo Ml 3.3 mentre in seguito si sono stati localizzati numerosi eventi di magnitudo compresa tra 2.8 ed 1.1. "La zona interessata da questa sequenza sismica è caratterizzata da alta pericolosità sismica, come testimoniato dalla Mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale (MPS04) e dai forti terremoti avvenuti in passato", informa l'Istituto Nazionale di Geosifica e Vulcanologia di Roma.

L’evento sismico è stato risentito in tutta l’area dell’Appennino tosco-emiliano, in Romagna, nella provincia di Firenze e in tutta la parte settentrionale della Toscana. Risulta essere avvertito in un area compresa tra Perugia e Trento. Questi risentimenti sono confermati dalla mappa preliminare degli effetti del terremoto ricavate dai questionari (oltre 1000 alle 06.14) già inviati al sito www.haisentitoilterremoto.it che è in continuo aggiornamento.