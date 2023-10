Terremoto, chiuse 20 chiese: "Messe all'aperto o nei teatri". Inagibile anche la Badia di Benedetta Bianchi Porro

La scossa di terremoto del 18 settembre scorso, che ha avuto come epicentro Marradi e che ha colpito principalmente l'Appennino forlivese e faentino, ha lasciato ben quattro comuni della provincia senza il loro usuale luogo di culto, dove si riunisce la comunità cattolica e si celebrano le messe domenicali. Se Tredozio e Modigliana appartengono alla diocesi di Faenza, a fare il punto sugli altri due comuni che stanno facendo messe all'aperto o nei teatri comunali (Rocca San Casciano e Dovadola) è il vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza, assieme al suo staff tecnico.

“Tra i luoghi di particolare devozione chiusi al pubblico ci sono da elencare l'eremo e le chiese di Montepaolo, mentre il convento annesso è pienamente agibile per le suore, e la badia che accoglie le spoglie della beata Benedetta Bianchi Porro, a Dovadola”, spiega il presule. In generale nella valle del Montone, del Rabbi e a Forlì sono stati 25 gli edifici religiosi inizialmente chiusi al pubblico per le verifiche strutturali, di cui 20 chiese e altri 5 edifici di altra tipologia. Di questi 5, la cui chiusura era stata solo precauzionale, sono stati riaperti quasi subito (San Mercuriale e Santa Lucia a Forlì, il cimitero di Roncadello, Villa Serughina a Villafranca, la chiesa parrocchiale di Castrocaro dopo un ripristino urgente).

Ma restano nel territorio delle diocesi altri 20 edifici chiusi per terremoto. Si tratta – fanno sapere i tecnici – di chiusure in attesa di verifiche strutturali e di edifici che abbisognano al massimo di piccoli interventi di consolidamento in gran parte per fessurazioni delle volte. Gli edifici coinvolti sono in maggioranza non aperti al culto.

Tuttavia non mancano i disagi nella valle del Montone. Spiega il parroco don Giovanni Amati: “A Rocca San Casciano è stato attrezzato il teatro comunale per le funzioni religiose, in quanto non ci sono chiese agibili al momento in paese. A Dovadola, finché il tempo ha tenuto abbiamo svolto le messe all'aperto ed ora dovremmo andare anche lì nel teatro, terminati altri appuntamenti del paese”. Le 20 chiese attualmente chiuse della diocesi di Forlì si trovano a Civitella, Dovadola, Premilcuore, Predappio Alta, Pieve Salutare e Rocca San Casciano.