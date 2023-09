Dopo la scossa di magnitudo 4.9 Richter la terra continua a tremare: la situazione

Sono quaranta le repliche alla scossa di terremoto di magnitudo 4.9 Richter che nel cuore della nottata tra domenica e lunedì ha scosso la Romagna. La più intensa è stata di magnitudo 3.0, con epicentro a 6 chilometri a sud ovest di Tredozio. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha registrato il movimento tellurico alle 6.56. Il terremoto si è sviluppato ad una profondità di 7 chilometri.

Complessivamente sono 12 le scosse di magnitudo oltre 2.0 Richter tra Tredozio e Marradi registrate fino alle 7, mentre le restanti sono strumentali, non avvertite dalla popolazione. Nel frattempo dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Forlì-Cesena comunicano che "sono pervenute segnalazioni di danni", con verifiche in corso. Non risultano fortunatamente persone coinvolte.

Per quanto riguarda la circolazione dei treni, è stata sospesa lungo la linea tra Bologna e Firenze. "In corso l'intervento dei tecnici - viene comunicato -. I treni Alta Velocità possono essere instradati sul percorso alternativo via Prato con un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Borgo San Lorenzo e Firenze". Regolare il traffico ferroviario lungo la direttrice Adriatica.