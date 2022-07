Sciame sismico in Romagna, decine di scosse in un'ora: altro terremoto avvertito alle 21.52

Sciame sismico in Romagna, precisamente nel territorio Forlivese tra i comuni di Meldola, Forlimpopoli e Bertinoro. Sono almeno dodici le scosse registrate dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Romagna. Quelle che sono state avvertite su buona parte della Romagna hanno avuto una magnitudo Richter di 3.1, 2.9 e 3.2 rispettivamente delle 20.36, 20.37 e 20.52.

Un'altra scossa è stata avvertita nitidamente alle 21.52, anche se la magnitudo non è stata particolarmente intensa: 2.2 Richter, con sviluppo ad profondità di 10 chilometri nell'area tra viale Bidente, via Maglianella e Via La Valle. Sono invece sei le scosse "strumentali", quelle non percepite dalla popolazione, con magnitudo uguale o inferiore a 2.0 Richter.