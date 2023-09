Insiste lo sciame sismico: nella notte altre scosse, la più forte di magnitudo 3.2

Prosegue lo sciame sismico sull'Appennino Tosco-Romagnolo dopo la scossa di magnitudo 4.9 delle 5.10 del 18 settembre. Nella nottata tra martedì e mercoledì i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma hanno registrato due scosse di magnitudo maggiore o uguale al terzo grado Richter: la prima alle 00.50 di magnitudo 3.2 e la seconda alle 1.02 di magnitudo 3.0, tutte con epicentro nella zona di Marradi ed entrambe con ipocentro a 7 chilometri di profondità. Tra la mezzanotte e le 9 sono invece nove le scosse di magnitudo superiore o uguale al secondo grado Richter.

La scossa di magnitudo 4.9 Richter ha causato danni nell'entroterra forlivese. A Tredozio si contano 110 sfollati, mentre è destinato ad aumentare il numero di abitazioni inagibili. Anche Rocca San Casciano sta facendo i conti con le conseguenze del violento terremoto.le chiese sono state dichiarate temporaneamente inagibili o parzialmente inagibili dai Vigili del Fuoco, mentre sono 35 gli sfollati (sono inabili tre palazzine in via Licinio Cappelli, tre abitazioni in centro storico e due nel forese). A Castrocaro sono state invece chiuse a scopo precauzionale le chiese dei Santissimi Nicolò e Francesco di Castrocaro e quella di San Pietro in Vincoli a Pieve Salutare.