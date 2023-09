Terremoto, si aggrava il bilancio delle case inagibili: circa 200 sfollati. A Tredozio ci si prepara ai moduli abitativi

Sono circa 200 le persone fuori casa a causa del terremoto dello scorso lunedì mattina nei due comuni più colpiti di Tredozio e Rocca San Casciano. E' un bilancio che si aggrava, man mano che vengono effettuati i sopralluoghi dei tecnici dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile sulle strutture degli edifici.

A Tredozio, in particolare, si contano circa 150 persone che attualmente dormono fuori casa, in parte per la paura di rientrare tra le quattro mura domestiche, comunque agibili. Tuttavia la grande maggioranza di loro è stata sgomberata dalle proprie abitazioni. Il numero delle abitazioni non agibili è salito da 25 a 35 nel territorio comunale e le verifiche sono ancora in corso. E' stata estesa anche la zona rossa nel centro del paese, fino a ricomprendere una chiesa e l'edificio ex Banca Intesa.

“Stiamo già vedendo come procedere con i moduli abitativi, abbiamo fatto richiesta di preventivi sia nella formula del noleggio che della vendita”, spiega la sindaca Simona Vietina. Ci saranno quindi sfollati che saranno costretti a vivere nei prossimi mesi nelle “casette dei terremotati”. Giovedì riprende invece l'attività scolastica, all'interno delle tende allestite dalla Protezione Civile.

Si aggrava il bilancio degli sfollati anche a Rocca San Casciano. L'ultimo aggiornamento porta a circa 50 le persone fatte allontanare da case non più sicure. Per ora sono tutti alloggiati a Rocca San Casciano. “Però siamo al limite della nostra capienza, per questo abbiamo lanciato l'appello ai proprietari di casa di metterli a disposizione del Comune che li prendere in affitto per alloggi provvisori agli sfollati”, commenta il sindaco Pier Luigi Lotti. Con questo provvedimento, spiega, “cerchiamo di scongiurare l'allestimento di moduli abitativi”, conclude il primo cittadino.