Terremoto, il Parco nazionale delle Foreste casentinesi al fianco di Tredozio: "Serve un sostegno concreto dello Stato"

Il personale del parco nazionale delle Foreste casentinesi, dovendo partecipare ad un incontro interno a scopo organizzativo e di programmazione, ha scelto uno scenario molto particolare: la punta nord dell'area protetta, ovvero Lago di Ponte, nel Comune di Tredozio, al centro del cono d'azione del sisma che ha avuto come epicentro la vicina Marradi. Nell'area esterna del rifugio Casa Ponte, da pochissimo restaurato e subito reso inagibile dal movimento tellurico che ha gravemente colpito il Comune, i dipendenti hanno voluto testimoniare vicinanza a tutta la popolazione colpita e segnalare, così come già fatto dal presidente del Parco e dal suo Consiglio direttivo, la piena disponibilità a dare il proprio contributo per riportare alla normalità un territorio che è letteralmente in ginocchio.

Nel portare i saluti alla sindaca Simona Vietina nella sede comunale provvisoria, allestita nei locali di un ristorante, si è constatata direttamente una situazione straordinariamente grave, con circa 150 sfollati, la scuola da demolire e ricostruire e le classi ospitate in tende nella palestra, i negozi chiusi per inagibilità dei locali che li ospitavano. "L'energia e la passione della sindaca meritano di essere affiancate da tutto il supporto possibile e il Parco, che già era intervenuto attivamente per l'alluvione dello scorso maggio, cercherà le strade per sostenere le attività, a cominciare da quelle interne come l'importante rifugio di Casa Ponte - sono le parole del presidente del Parco, Luca Santini -. La gravità della situazione e la mole degli interventi da realizzare richiedono però un sostegno concreto anche da parte dello Stato ed è necessario che venga dichiarato "lo stato di calamità" e siano destinati urgentemente i fondi necessari alla ricostruzione e al restauro di tutti gli edifici compromessi".

Messa a dimora una pianta di antica cultivar a Lago di Ponte

Il 10 ottobre in tutto il mondo si è tenuta una giornata di sensibilizzazione e informazione sulla sindrome X fragile. Anche conosciuta come sindrome di Martin-Bell, è una rara condizione genetica ereditaria, caratterizzata da disturbi dell'apprendimento e della capacità di relazionarsi con gli altri. prevalentemente il sesso maschile, più raramente quello femminile. L'incidenza stimata è di circa 1 su 4000 maschi e di circa 1 su 8000 femmine. Il Parco nazionale, per richiamare l’attenzione su tale condizione, su richiesta dell’Associazione X fragile, ha piantato, giovedì un albero, antica cultivar dell’area protetta (proveniente dal vivaio dell’Unione dei comuni del Casentino di Cerreta di Camaldoli), nei pressi del Lago di Ponte, nel comune di Tredozio.