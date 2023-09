Terremoto, verifiche negli edifici pubblici: scuole chiuse nella vallata del Montone, Tredozio e Modigliana

Scuole chiuse in tutta la vallata del Montone. E' la decisione che è stata presa, viene comunicato dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, per "consentire le opportune verifiche tecniche agli edifici pubblici dopo gli episodi sismici" avvenuti lunedì. Scuole chiuse anche a Modigliana e Tredozio. A Premilcuore, invece, viene comunicato, "dalle prime verifiche effettuate non si segnalano danni a cose o persone".

Sono numerose le chiamate arrivate al 115. Dalla sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena hanno informato che sono pervenute segnalazioni di danni, ma non risultano persone coinvolte. Le verifiche sono in corso. Nel frattempo la terra continua a tremare, per lo più con scosse strumentali non percepite dalla popolazione.

"Non risultano situazioni particolarmente difficili o danni particolari - afferma Fabrizio Curcio, Capo dipartimento Protezione civile, a Rainews -. Le verifiche continueranno nella mattinata. Per il momento non ci sono altre attività se non informare la popolazione".