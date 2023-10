Terremoto, l'aiuto di Forlì per Tredozio: ingegneri a supporto dell'ufficio tecnico del comune montano

Da Forlì a Tredozio per garantire un supporto tecnico dopo le violente scosse di terremoto del 18 settembre scorso. La scossa di magnitudo 4.9 ha creato danni ingenti a Tredozio. Gli edifici dichiarati inagibili sono 101, fra cui 65 appartamenti con circa 150 cittadini sfollati. Ma sono una decina le attività commerciali chiuse, così come sono stati dichiarati inagibili anche il Municipio, l'ufficio postale, la biblioteca e le sedi di alcune associazioni di volontariato. Oltre alla scuola, che dovrà essere ricostruita, e le chiese.

Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ha così messo a disposizione della sindaca di Tredozio, Simona Vietina, alcuni dipendenti del servizio edifici pubblici per supportare l’ufficio tecnico del piccolo comune montano, rimasto completamente sguarnito dopo gli eventi di quest’ultimo mese. "L’ingegnere Gianluca Foca, l’ingegnere Benedetta Farolfi e l’ingegnere Claudio Arpinati presteranno servizio a Tredozio per far fronte alle prime immediate necessità - spiega il primo cittadino -. Nonostante la mole di lavoro e le scadenze progettuali dettate dal Pnrr e dall’alluvione, ognuno di loro ha manifestato massima disponibilità, dimostrando grande senso di responsabilità e di questo l’amministrazione comunale li ringrazia".

Conclude Zattini: "È questa la manifestazione concreta della vicinanza del Comune di Forlì al sindaco di Tredozio, a tutta la comunità tredoziose e ad un territorio che in questo momento ha bisogno del supporto di tutte le istituzioni".