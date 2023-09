Cento sfollati, studenti in tenda e chiese inagibili. L'appello dopo il sisma: "Serve lo stato di emergenza"

Sono circa 60 gli immobili dichiarati inagibili, con le verifiche strutturali ancora in corso, e 100 le persone attualmente sfollate: di cui 40 ospitate nel Centro turistico "Le Volte" e 60 che hanno provveduto a trovare una sistemazione autonoma. Resta critica la situazione a Tredozio dopo la forte scossa di terremoto che il 18 settembre ha fatto tremare la Romagna, provocando ingenti danni nel Comune montano. "Non abbiamo più una chiesa agibile e questo, sommato a molti altri, è un grande problema per la nostra comunità. Domenica scorsa abbiamo fatto le cresime sotto un tendone", dice la sindaca Simona Vietina che torna a chiedere lo stato di emergenza nazionale.

“Al momento lo stato di crisi regionale ci consente di provvedere solo all’assistenza alla popolazione - rimarca - ma se vogliamo cominciare a mettere in sicurezza la torre civica, intorno alla quale è stata istituita la zona rossa, evitando che collassi sopra le case e sopra le strade, se vogliamo acquistare i moduli abitativi, è indispensabile che venga dichiarato lo stato di necessità nazionale, diversamente non possiamo fare debiti fuori bilancio che vanno ripianati entro 50 giorni, un arco di tempo che non è sufficiente per fare fronte ai costi di tutto quello che ci è venuto a mancare e che ci serve”. A partire dalle scuole danneggiate dal sisma, ma anche gli uffici comunali e le Poste.

"I moduli si sono rivelati più costosi del previsto - dice la sindaca - riusciremo a fare fronte ai costi grazie all’intervento della Regione e giovedì sarà qui in sopralluogo la vice presidente Irene Priolo, le faremo vedere le condizioni difficili in cui vivono i nostri cittadini". Sono dieci le classi di studenti delle scuole del Comune che riescono comunque a fare lezione nelle tende allestite all’indomani del sisma. “Al momento i ragazzi si stanno quasi divertendo - dice Vietina - ma il problema sorgerà quando comincerà a fare freddo”. “C’è ancora tanta paura e questa paura rimarrà per diverso tempo - dice la sindaca -. Chiedo alle istituzioni che il Comune di Tredozio venga aiutato: anche se siamo pochi abbiamo bisogno di grande attenzione”.