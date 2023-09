Terremoto, oltre 300 verifiche statiche dei Vigili del Fuoco sulle colline forlivesi

Proseguono da lunedì le operazioni dei vigili del fuoco per i sopralluoghi tecnici e le verifiche di stabilità sugli edifici dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 Richter che lunedì alle 5.10 ha interessato l’Appennino Tosco-Romagnolo, in particolare le province di Firenze e Forlì.Cesena. Sono 450 le operazioni svolte finora, 110 nell’area di Marradi (Firenze), mentre nel forlivese, tra Tredozio, Castrocaro, Modigliana e Rocca San Casciano, le squadre e i tecnici del Corpo nazionale hanno effettuato 340 interventi per verifiche statiche.