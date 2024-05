Terrorismo, il fratello del ferroviere dell'Italicus Silver Sirotti relatore in Senato

Nel calendario civile della Repubblica, il 9 maggio è il Giorno della Memoria delle Vittime del terrorismo e che da 2007 richiama a tutta la nazione gli altissimi sacrifici di tante donne e uomini che hanno visto le proprie vite e quelle delle loro famiglie travolte dall'odio, dalla violenza, dal terrore. Tra questa anche il forlivese Silver Sirotti, ferroviere in servizio che sacrificò la propria vita per salvare quella di altre persone. Era il 4 agosto 1974 Silver fu tra le vittime dell’attentato neofascista al treno Italicus. Quest'anno, in occasione del 50° anniversario, il fratello Franco Sirotti è stato onorato di essere uno dei relatori all’incontro istituzionale del 9 maggio che si è svolto in Senato alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.