"Terza età, invecchiamento di successo": se ne parla in un incontro organizzato dal Cupla

Il processo d’invecchiamento della popolazione rappresenta per la medicina e per la scienza una vera sfida; va ripensata, infatti, la vita nell’età matura affinché gli anni possano essere una risorsa per sé stessi e per gli altri. La longevità è oggi un dato di fatto e l’Italia è ai primi posti in Europa. Secondo l’Istat, le persone con più di 65 anni sono quasi 14 milioni, pari al 23% della popolazione. Pertanto, il nuovo orientamento è il mantenimento dell’autosufficienza e della qualità di vita dell’anziano. Per entrare nel merito di questa tematica, Il Cupla organizza l’incontro “Terza età: invecchiamento di successo”, giovedì alle 15 nella Sala Domeniconi della sede Cna Forlì-Cesena (Via Pelacano, 29).

“L’obiettivo dell’invecchiamento è quello di mantenersi il più possibile in buona salute – afferma Paola Fava, coordinatrice del Cupla - per un percorso il più possibile sano e attivo”. Sono previsti gli interventi di Giuseppe Benati, direttore del Dipartimento Cure Primarie Medicina di Comunità e primario Geriatria Ospedale Morgagni e Salvatore Cavini, presidente Cna Pensionati Emilia-Romagna e componente staff Cupla Regionale e Gabriella Fabbri, presidente Comitato Consultivo Misto Ausl di Forlì.

IL Cupla è composto da 7 associazioni dei Pensionati della provincia di Forlì-Cesena (Anap Confartigianato, Associazione Pensionati Cia, 50 &Più’ – Confcommercio, Cna Pensionati, Federpensionati Coldiretti, FIPAC – Confesercenti, Anpa Pensionati Confagricoltura) con una rappresentanza di 30.000 soci. Per ricevere informazioni e partecipare all’evento è possibile rivolgersi alla propria associazione.