Terza notte di presidio, continua la protesta dei lavoratori: "Ci sono ancora arretrati, già ottenuti 60mila euro"

I lavoratori e le lavoratrici del Gruppo Fenix Srl che si occupano di consegne proseguono la protesta. Ne danno notizia il sindacati Filt Cgil di Forlì che spiega: "La lotta pacifica e decisa ha portato in due giorni 60.000 euro di arretrati nei conti correnti dei lavoratori, ma ancora ci sono spettanze arretrate dovute e diritti minimi non riconosciuti. Terza notte di presidio in Via Borelli a Forlì, una protesta finalizzata a conquistare i diritti quali il Contratto collettivo nazionale firmato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le retribuzioni mancanti e la sicurezza sul lavoro".

Lunedì si terrà alle ore 15.30 il tavolo convocato dalla Prefettura alla presenza del sindacato del Gruppo Fedex e del Committente Unieuro. "Confidiamo che lunedì vi sia il pagamento degli arretrati mancanti e fino all'ottenimento di questi obiettivi non arretreremo".