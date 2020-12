Terzo decesso per Bertinoro, il sindaco: "Ha combattuto in ospedale fin dai primi momenti del contagio"

Un altro decesso per la comunità di Bertinoro, il terzo dall'inizio dell'epidemia. Il nuovo decesso, che sarà conteggiato nel bilancio di martedì, è riferito ad un uomo di 82 anni, deceduto per Covid al "Bufalini" di Cesena. Lo ricorda il sindaco Gabriele Fratto: "Oggi la Comunità di Bertinoro piange addolorata la morte a causa del Covid-19 del nostro terzo concittadino. Deceduto all'età di 82 anni ha combattuto in ospedale fin dall'inizio della sua esperienza con questo maledetto virus. Un abbraccio fortissimo specialmente quest'oggi lo rivolgiamo alla sua famiglia alla quale indirizzo un pensiero speciale e una disponibilità per qualsiasi azione utile che potremo fare, per alleviare questo momento difficile e atroce".

Il dato complessivo bertinorese riaggiornato vede in totale 59 concittadini attualmente ricoverati in isolamento domiciliare, uno ricoverato in struttura ospedaliera, salgono a 208 i concittadini completamente guariti, 3 i bertinoresi deceduti a causa del virus. "Ai concittadini legati al Coronavirus giunga anche oggi la mia e nostra totale disponibilità, solidarietà e vicinanza. Come per tutti i casi precedenti anche di questi nostri concittadini avremo un riscontro costante, consapevoli che la situazione potrebbe variare di ora in ora. Mi raccomando: continuiamo ad attuare tutte le precauzioni igienico sanitarie e di distanza interpersonale di un metro, mantenendo il rispetto verso sé stessi e verso gli altri in qualunque situazione di salute ci si trovi", conclude il primo cittadino.