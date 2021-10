Terzo posto per il meldolese Roberto Graziani al concorso nazionale dedicato ai liutai

Medaglia di bronzo per il meldolese Roberto Graziani, liutaio di chitarre classiche per passione da oltre 20 anni, al XXII Concorso internazionale Anlai (Associazione Nazionale Liuteria Artistica Italiana) che si è svolto sabato a Pisogne, in provincia di Brescia Il 55enne si è infatti aggiudicato il terzo posto nella categoria chitarre. Tre anni fa si era classificato sempre terzo al concorso nazionale che si era svolto a Civitella Alfedena, in Abruzzo