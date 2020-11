Terzo settore e contributi per le attività per anziani: come presentare domanda

Da giovedì è possibile, per gli enti del terzo settore, presentare progetti sociali a favore delle persone anziane, mirati alla prevenzione della fragilità attraverso l'inclusione e sociale ed attività di psicomotricità finalizzati al contrasto dell'isolamento sociale. "Il Comune sostiene questi progetti con un contributo di 35mila euro - ricorda l'assessore al Welfare, Rosaria Tassinari -. È prioritario aiutare la popolazione anziana in questo momento di isolamento affinché non vi sia un regresso delle abilità".

La domanda, debitamente firmata dal Legale rappresentante del soggetto richiedente e di ciascun eventuale partner, dovrà pervenire entro e non oltre il 9 dicembre. Eventuali quesiti per chiarimenti relativi al presente avviso possono essere inviati, entro 2 giorni prima della scadenza dell'avviso, tramite pec all'indirizzo comune.forli@pec.comune.forli.fc.it oppure tramite e-mail all'indirizzo anziani@comune.forli.fc.it. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://www.comune.forli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=75436 (modulistica al link https://www.comune.forli.fc.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=13947).