Terzo settore, VolontaRomagna: nasce il quarto centro di servizi per il volontariato

Nasce il quarto Centro di servizi per il volontariato dell'ambito territoriale della Romagna. Si tratta di VolontaRomagna, nata a luglio dalla fusione di Volontarimini e Assiprov, rispettivamente Csv di Rimini e Forlì-Cesena. Il consiglio d'amministrazione della Fondazione Onc ha deliberato infatti che "il punteggio complessivo attribuito consente di selezionare l’associazione ai fini dell’accreditamento quale Centro di servizi per il volontariato dell'ambito territoriale della Romagna (Forlì Cesena, Rimini, Ravenna)". L'accreditamento sarò efficace a decorrere dal prossimo gennaio.

"Insieme, unendo competenze e punti di forza, ma nel rispetto delle specificità territoriali, si guarda al futuro per supportare il mondo del Terzo settore di tutto il territorio romagnolo - dice Giorgia Brugnettini, presidente di VolontaRomagna -. Parola chiave sarà innovazione, stimolando un costante dialogo e confronto con il mondo dell’associazionismo romagnolo che sarà coinvolto nel processo di programmazione dei servizi del nuovo Csv. Questo traguardo è stato raggiunto grazie alla collaborazione tra Csv e associazioni che ci hanno accompagnato in questo lungo viaggio. A loro un ringraziamento di cuore per essere sempre state presenti".