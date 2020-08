Coronavirus, al via i test sierologici per i docenti: fioccano le richieste, hanno aderito 22 medici di base

Code in via Colombo. Sono partiti i test sierologici per il personale scolastico. Sono rivolti al personale docente e non docente operante nelle scuole per l’infanzia, nelle scuole primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private. Vengono effettuati gratuitamente e su base volontaria fino al 7 settembre. Il personale interessato potrà effettuare il test dal proprio Medico di Famiglia, qualora aderisca all’iniziativa. L'Ausl ha attivato una piattaforma per la prenotazione e sono arrivate circa mille richieste in tutta la Romagna.

A Forlì hanno aderito dodici medici, tutti del Nucleo di Cure Primarie Forlì 2: Sara Cangialeoni, Morena Contri, Eugenio Ghetti, Alberto Landi, Fabio Martines, Franco Pieri, Alessandro Ragazzini, Marco Ragazzini, Flavio Savelli, Giulia Spazzoli e Armando Valpiani. Per il Nucleo di Cure Primarie "Basso Bidente" hanno aderito Cristiano Artusi, Paolo Alberto Bazzocchi, Umberto Castellani, Liviana Dall'Agata, Lucio Fabbri, Funni Morigi, Giampiero Peca, Roberto Rauti, Giorgio Scaioli e Cristiana Verdecchia. L'elenco sarà aggiornato in caso di nuove adesioni. Qualora il proprio medico aderisca all’iniziativa, l’utente potrà concordare direttamente con lui le modalità di svolgimento del test.

Il personale scolastico il cui medico non aderisce all’iniziativa, così come il personale scolastico “fuori sede” che non ha un proprio medico presso il domicilio lavorativo, potrà invece eseguire il test presso le strutture dell’Ausl Romagna. Per farlo occorrerà prenotarsi: al https://www.auslromagna.it/notizie/item/3049-coronavirus-test-personale-scolastico-romagna sarà possibile compilare, e inviare direttamente, il format informatizzato di richiesta. Il personale scolastico sarà poi ricontattato per un appuntamento.

"Al fine di facilitare le attività di organizzazione per l’esecuzione del test per il personale scolastico richiedente, l’Ausl della Romagna confida nella massima collaborazione dei responsabili-dirigenti delle sezioni di nido/scuola/Istituti scolastici, per la eventuale predisposizione degli elenchi del personale interessato da inviare alla mail testscuola.forli@auslromagna.it, in sostituzione dell’invio del modulo di adesione per ogni singolo operatore. Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 338 3045543, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.