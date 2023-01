Testimonianza della Shoah: le persecuzioni ebraiche raccontate da Frida Busoni Calvitti ai bimbi della "Alighieri"

Nel mese dedicato alla memoria le classi 5^A e 5^B della scuola primaria “Dante Alighieri” hanno invitato Frida Busoni Calvitti per una testimonianza sulla persecuzione degli Ebrei italiani avvenuta durante il periodo della II° guerra mondiale. L’incontro, tenutosi dei bambini e dei docenti si è svolto il 19 gennaio nella biblioteca del plesso alla presenza della Dirigente Anna Starnini. Come gesto di accoglienza nei confronti dell’ospite, gli alunni si sono esibiti nella danza ebraica “Dona Dona”, (in lingua yiddish): il canto sommesso di chi va al martirio ed una studentessa lo ha poi eseguito accompagnandolo con la chitarra. Con grande emozione e linguaggio ricco e chiaro, la signora Frida ha raccontato i fatti salienti della sua vita soffermandosi sugli anni della guerra e sulle persecuzioni ebraiche nella città di Firenze, quando lei aveva più o mena la stessa età degli alunni delle due classi.

L’episodio che ha maggiormente coinvolto le scolaresche è stato quello dell’irruzione dei soldati nazisti che cercavano la nonna materna, una tedesca di origine ebraica, che si era sposata un italiano. Frida e la sorella maggiore furono le prime ad essere interrogate con insistenza e, per proteggere l’anziana nascosta in casa, mentirono più volte dicendo che era partita per Roma. Purtroppo i due fratelli della nonna dalla Germania furono deportati e morirono lo stesso giorno del loro arrivo ad Auschwitz. Nel 2004, durante una sua visita al campo di sterminio polacco, ha letto e riconosciuto i loro nomi sui registri che, per fortuna, si sono salvati dalla distruzione tedesca.

Frida ricorda con grande affetto la madre che, a rischio della propria e della loro vita, diede ospitalità a due famiglie ebree italiane. Dopo la guerra una di loro ha informato le autorità di questo grande atto di coraggio e alla signora Renata Busoni Gazzoletti è stato intitolato un albero nel Giardino dei Giusti a Milano. Gli alunni hanno ascoltato le parole di Frida con grande attenzione ed emozione e le hanno posto molte domande sui bombardamenti e i rifugi, sull’alimentazione, su come trascorreva le giornate per capire e cercare di immedesimarsi. Alcuni rimandi sono risultati inevitabili rispetto all’attuale guerra nella martoriata Ucraina. A conclusione dell’incontro è stata donata alla signora Busoni una piantina per il suo 91° compleanno.