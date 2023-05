Viaggio tra gli alluvionati in centro, tra disperazione e solidarietà: c'è chi ha perso tutto e chi ospita il vicino di casa sfollato

"La cosa più brutta è vederti sfilare davanti agli occhi due anni e mezzo di vita e investimenti e non poter far niente, da solo, di fronte alla furia dell'acqua". Sono drammatiche le parole di Lace, titolare della pizzeria "Angolo del Sole", tra le attività più colpite nell'area di Porta Schiavonia dall'esondazione del Montone. Il suo locale è stato completamente invaso nella serata di ieri e questa mattina, aiutato da amici, collaboratori e vicini di casa, ha cercato di spalare un po' di fango dal suo locale. "È andato tutto distrutto, anche il frigorifero si è ribaltato sul piano della cucina. L'ho rialzato mercoledì mattina, ma è fuori uso. Martedì era il mio giorno di chiusura. Quando ho sentito della possibile esondazione sono venuto, ma non potevo fare nulla. Ho perso tutto. Ho aperto quando eravamo ancora in pieno Covid. Abbiamo superato quella crisi e ora arriva questa botta", racconta con gli occhi lucidi.

Più fortunata, ma solo per quanto riguarda la sua attività, Veronica, titolare di una tabaccheria in Corso Garibaldi, in un'area risparmiata al momento dall'acqua. Arriva dai Romiti, per controllare la situazione. Ha sulle spalle uno zaino, ai piedi stivali pieni di fango e poche cose riuscite a portar via dalla sua casa, in via Cormons, dove l'acqua è salita un paio di metri. A salvarla sono arrivati i vigili del fuoco con il gommone. Più complicata la situazione tornando verso Schiavonia, a inizio corso, dove la piena è salita anche diverse decine di centimetri in abitazioni, locali commerciali e magazzini situati al piano terra. In tutta quest'area, così come in via del Portonaccio e in altre zone del centro, mancano da ieri sera corrente, rete telefonica e internet.

"Sono venuto a controllare la situazione, in questo palazzo abita la mia anziana mamma", racconta un signore mentre spala fango dal portone di casa. "In questo stabile - aggiunge - ai piani inferiori non ci sono case, ma negozi sfitti e magazzini. Anche qui manca la corrente e, in strada, la fogna non tira più acqua". Non tutti, però, riescono a mettersi in contatto con i propri familiari.

A Porta Schiavonia un cordone di forze dell'ordine impedisce il transito del ponte sul Montone. Sotto i portici vicini, dal lato di via del Portonaccio, tante persone aspettano notizie da chi vive dall'altra parte, che da martedì sera è isolato e irraggiungibile al telefono. "Oltre il ponte - ci dice un poliziotto - è possibile spostarsi solo con mezzi anfibi attrezzati. Nessuno può superare quest'area". Chi si avvicina, preoccupato, per chiedere come rintracciare i parenti e verificare se sono stati messi in salvo viene indirizzato al Palafiera, dove vengono messi accompagnati gli sfollati.

"Noi qui siamo stati fortunati", raccontano una signora e sua figlia, che vivono all'angolo tra via del Portonaccio e corso Garibaldi, in un'abitazione al primo piano. "Siamo riusciti a salvare anche la nostra auto, ma quelle parcheggiate qui in zona ieri sera erano sommerse fino all'altezza degli specchietti retrovisori e sono da buttar via". Nonostante le loro difficoltà personali, hanno pensato di dare una mano a chi ha avuto danni maggiori. "Una signora anziana, nostra vicina, ha la casa completamente allagata al piano terra e non può rientrare. Ci siamo messi a disposizione e la ospiteremo noi, in questa fase di emergenza".